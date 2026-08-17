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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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17.08.2026 13:09:48

Swiss Re Hold

Swiss Re
140.15 CHF 0.75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
140.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
140.15 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.24%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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