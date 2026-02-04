Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb James Quigley am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Ausblick liege unter den Markterwartungen. Bei den meisten Experten werde allerdings die Avidity-Übernahme noch nicht berücksichtigt, merkte er an. Daher sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
104.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
115.84 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.22%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
114.59 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.24%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high -5- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high -4- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high -2- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high single-digit sales growth, achieved 40% core margin and further advanced the pipeline in 2025 (Dow Jones)
|
03.02.26
|Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)