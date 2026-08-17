Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 13:42 Uhr 0.4 Prozent auf 140.05 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7.18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 272’708 Swiss Re-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 5.4 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.