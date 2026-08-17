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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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17.08.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Novartis zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 123,24 CHF.

Novartis
122.90 CHF 0.95%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,24 CHF aus. Bei 122,44 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54'360 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,08 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,46 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,78 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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