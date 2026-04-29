Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley nahm am Mittwoch kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Er bekräftigte allerdings seine Verkaufsempfehlung. Die Schweizer näherten sich bei einer relativ hohen Bewertung einer der gewaltigsten Patentklippen der Branche. Im zweiten Halbjahr stünden klinische Studiendaten an, die entscheidend für die mittelfristige Entwicklung würden./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
106.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
114.96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.79%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
114.11 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.10%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich (finanzen.ch)
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|Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 zum Start kaum verändert (finanzen.ch)
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|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
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28.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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28.04.26
|Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft (AWP)
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28.04.26
|Aktien Schweiz knapp behauptet - Novartis nach Zahlen im Fokus (Dow Jones)
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28.04.26
|Für den Novartis-Chef ist die Generika-Delle nur vorübergehend (AWP)
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28.04.26
|Halten von DZ BANK für Novartis-Aktie (finanzen.ch)
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|07:56
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