Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’100 -0.4%  SPI 18’480 -0.3%  Dow 49’142 -0.1%  DAX 23’949 -0.3%  Euro 0.9237 -0.1%  EStoxx50 5’808 -0.5%  Gold 4’577 -0.4%  Bitcoin 60’816 1.0%  Dollar 0.7895 0.0%  Öl 114.9 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Overweight-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ausblick: Samsung gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Symrise-Aktie zieht an: Umsatzeinbussen fallen nicht so drastisch wie erwartet aus
Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Ist jetzt der richtige Moment auf Bergbauaktien zu setzen?
Ausblick: Nemetschek stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

114.06
CHF
-0.66
CHF
-0.58 %
10:45:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 09:38:45

Novartis Sell

Novartis
114.10 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley nahm am Mittwoch kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Er bekräftigte allerdings seine Verkaufsempfehlung. Die Schweizer näherten sich bei einer relativ hohen Bewertung einer der gewaltigsten Patentklippen der Branche. Im zweiten Halbjahr stünden klinische Studiendaten an, die entscheidend für die mittelfristige Entwicklung würden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
106.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
114.96 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
114.11 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.10%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:38 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:56 Novartis Equal Weight Barclays Capital
28.04.26 Novartis Halten DZ BANK
28.04.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
28.04.26 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen