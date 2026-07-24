Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Anpassung trage sie den soliden Quartalszahlen Rechnung, schrieb Analystin Kerry Holford am Montag. Der Pharmakonzern dürfte bis Ende des Jahres mehrere wichtige Phase-III-Daten vorlegen. Im Fokus stünden die Pipeline-Kandidaten Pelacarsen, Remibrutinib und Del-Desiran. Die Erwartungen der Investoren an positive Ergebnisse seien hoch./rob/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
128.64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6.72%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
128.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.71%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
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