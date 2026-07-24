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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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27.07.2026 13:08:19

Novartis Hold

Novartis
128.64 CHF 1.58%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Anpassung trage sie den soliden Quartalszahlen Rechnung, schrieb Analystin Kerry Holford am Montag. Der Pharmakonzern dürfte bis Ende des Jahres mehrere wichtige Phase-III-Daten vorlegen. Im Fokus stünden die Pipeline-Kandidaten Pelacarsen, Remibrutinib und Del-Desiran. Die Erwartungen der Investoren an positive Ergebnisse seien hoch./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
128.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Kerry Holford 		KGV*:
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