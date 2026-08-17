Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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17.08.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 122,80 CHF.
Das Papier von Novartis konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 122,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. Bei 123,34 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,44 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 255'567 Novartis-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 131,50 CHF erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 18.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 96,03 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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