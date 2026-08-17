Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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17.08.2026 13:58:43
Jefferies & Company Inc.: Hold für Zurich Insurance-Aktie
Jefferies & Company Inc. hat die Zurich Insurance-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Zurich Insurance-Aktie wies um 13:42 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 590.40 CHF abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 11.92 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37’264 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 3.6 Prozent aufwärts. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 11.02.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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