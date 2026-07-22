Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe weitgehend die erhofften Ergebnisse geliefert, jedoch den Ausblick nicht angehoben, schrieb Emmanuel Papadakis in einem Kommentar am Mittwoch. Die Schweizer hätten aber das Zeug, beim Umsatzwachstum letztlich doch besser abzuschneiden als es die beibehaltenen Ziele vorsehen./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
126.28 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126.26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.88%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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