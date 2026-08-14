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Index-Performance 14.08.2026 17:58:20

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Sonova
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Am Freitag gab der SLI via SIX zum Handelsende um 0.39 Prozent auf 2’318.31 Punkte nach. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.212 Prozent auf 2’332.24 Punkte an der Kurstafel, nach 2’327.30 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2’332.94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’312.11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0.968 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der SLI 2’286.15 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’106.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’992.10 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.78 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2.02 Prozent auf 60.68 CHF), Julius Bär (+ 1.12 Prozent auf 75.80 CHF), Swiss Re (+ 1.01 Prozent auf 139.45 CHF), Sonova (+ 0.92 Prozent auf 240.60 CHF) und Swisscom (+ 0.71 Prozent auf 639.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Galderma (-3.11 Prozent auf 173.00 CHF), Roche (-1.99 Prozent auf 355.10 CHF), Lonza (-1.78 Prozent auf 562.60 CHF), Richemont (-1.61 Prozent auf 192.45 CHF) und Novartis (-1.05 Prozent auf 122.44 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’768’119 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 309.623 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.32 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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