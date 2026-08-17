Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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17.08.2026 14:04:44
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Hannover Rück-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett.
Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Hannover Rück legte um 13:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.3 Prozent auf 254.20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 41.62 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21’107 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 0.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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