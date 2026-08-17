Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Hannover Rück-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Hannover Rück legte um 13:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.3 Prozent auf 254.20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 41.62 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21’107 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 0.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET



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