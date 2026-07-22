Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 125,00 auf 132,84 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erhöhte in einer Studie am Mittwoch seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2031 um jeweils ein bis zwei Prozent. Stützen der höheren Annahmen für den Pharmakonzern seien dessen Umsätze und Margen. Sollte es Probleme in der Produktentwicklung geben, dürfte die Wahrscheinlichkeit von Übernahmen zunehmen./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
132.84 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
126.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
126.26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.21%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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