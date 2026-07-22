NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 125,00 auf 132,84 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erhöhte in einer Studie am Mittwoch seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2031 um jeweils ein bis zwei Prozent. Stützen der höheren Annahmen für den Pharmakonzern seien dessen Umsätze und Margen. Sollte es Probleme in der Produktentwicklung geben, dürfte die Wahrscheinlichkeit von Übernahmen zunehmen./bek/edh;