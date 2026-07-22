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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

126.10
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22.07.2026 12:10:35

Novartis Market-Perform

Novartis
126.26 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 125,00 auf 132,84 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erhöhte in einer Studie am Mittwoch seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2031 um jeweils ein bis zwei Prozent. Stützen der höheren Annahmen für den Pharmakonzern seien dessen Umsätze und Margen. Sollte es Probleme in der Produktentwicklung geben, dürfte die Wahrscheinlichkeit von Übernahmen zunehmen./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
132.84 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
126.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
126.26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.21%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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