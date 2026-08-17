Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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17.08.2026 14:04:44
Jefferies & Company Inc.: Hold für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:47 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 517.00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 35’779 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 3.6 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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