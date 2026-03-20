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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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20.03.2026 10:49:47

Novartis Sell

Novartis
117.70 CHF 0.36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Novartis-Kurs >5 >10 >15 >20
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Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
101.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
116.98 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.66%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
117.71 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
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10:49 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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