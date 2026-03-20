Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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20.03.2026 10:49:47
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Mit dem Kauf des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation verbreiterten die Schweizer ihr Brustkrebs-Portfolio, schrieb James Quigley am Freitag. Das Mittel müsse sich an Itovebi von Roche messen lassen. Eine Marktreife hält er dann 2030/31 für möglich./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
101.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
116.98 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.66%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
117.71 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.19%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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