Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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17.08.2026 13:09:39
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance
590.97 CHF -0.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
520.00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
590.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
590.97 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.01%
|
Analyst Name::
Philip Kett
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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