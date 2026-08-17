Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
44.02EUR
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17.08.2026 13:09:30
Assicurazioni Generali Buy
Assicurazioni Generali
44.02 EUR -0.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-35.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-35.26%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
07.08.26
|Generali verdient operatives mehr als erhofft - Aktie steigt (AWP)
|
31.07.26
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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30.06.26
|Juni 2026: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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31.05.26
|Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie im Mai 2026 (finanzen.net)
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31.03.26
|Assicurazioni Generali-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
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12.03.26
|Generali-Aktie profitiert: Gewinnsprung sorgt für höhere Dividende (AWP)
|
28.02.26
|Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|43.92
|-0.48%
Aktuelle Aktienanalysen
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JP Morgan Chase & Co.
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|13:10
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Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:09
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|13:09
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|13:09
|
Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance Hold
|13:09
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Buy
|12:55
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy