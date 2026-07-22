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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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22.07.2026 12:03:26

Novartis Neutral

Novartis
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Das Vorankommen einer Studie zum Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose verlaufe nach Plan, schrieb Matthew Weston nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien der Schweizer überwögen die Risiken, es gebe bessere Gelegenheiten im Pharmasektor, hieß es am Mittwoch in einer Studie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
126.26 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8.13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
126.26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.12%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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