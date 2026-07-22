Novartis 126.26 CHF -0.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Das Vorankommen einer Studie zum Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose verlaufe nach Plan, schrieb Matthew Weston nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien der Schweizer überwögen die Risiken, es gebe bessere Gelegenheiten im Pharmasektor, hieß es am Mittwoch in einer Studie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.