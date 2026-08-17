Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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17.08.2026 10:02:40
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Novartis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82.21 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.216 Novartis-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (122.44 CHF), wäre das Investment nun 148.93 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 48.93 Prozent.
Insgesamt war Novartis zuletzt 223.70 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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