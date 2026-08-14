Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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14.08.2026 17:58:20
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich
Der SMI beendete den Freitagshandel mit Verlusten.
Am Freitag ging es im SMI via SIX schlussendlich um 0.58 Prozent auf 14’390.67 Punkte abwärts. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.667 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.180 Prozent stärker bei 14’501.15 Punkten, nach 14’475.13 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 14’342.33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’501.16 Punkten.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1.26 Prozent abwärts. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 14’241.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’212.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, betrug der SMI-Kurs 12’001.61 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.63 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 2.02 Prozent auf 60.68 CHF), Swiss Re (+ 1.01 Prozent auf 139.45 CHF), Swisscom (+ 0.71 Prozent auf 639.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.67 Prozent auf 211.30 CHF) und Amrize (+ 0.56 Prozent auf 37.86 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Roche (-1.99 Prozent auf 355.10 CHF), Lonza (-1.78 Prozent auf 562.60 CHF), Richemont (-1.61 Prozent auf 192.45 CHF), Novartis (-1.05 Prozent auf 122.44 CHF) und Logitech (-0.62 Prozent auf 83.78 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’768’119 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 309.623 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.34 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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