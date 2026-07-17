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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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17.07.2026 10:29:58

Novartis Buy

Novartis
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Mit den anstehenden Ergebnissen der Horizon-Studie zu Pelacarsen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen biete sich die Chance, einen bahnbrechenden Ansatz zur Adressierung eines neuartigen Zielmoleküls jenseits von Cholesterin zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies würde eine enorme kommerzielle Chance für das kommende Jahrzehnt eröffnen, mit einem Umsatzpotenzial von über 10 Milliarden US-Dollar./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123.88 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124.20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.72%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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