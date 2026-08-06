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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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10.08.2026 10:56:25

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Nach soliden Zahlen seien die Jahresprognosen des Nutzfahrzeugzulieferers zurückhaltend, schrieb Sebastian Ubert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die im operativen Geschäft erwirtschafteten freien Barmittel (Free Cashflow) liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.35 € 		Abst. Kursziel*:
21.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.93%
Analyst Name::
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10:56 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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07.08.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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