Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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10.08.2026 12:33:31
Fresenius SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
46.68 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
47.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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14:30
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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14:30
|EQS-News: Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an (EQS Group)
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06.08.26
|Freundlicher Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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06.08.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
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06.08.26
|EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-News: Fresenius stellt auf Namensaktien um – automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|26.02.25
|Fresenius Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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