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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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10.08.2026 11:48:01

Daimler Truck Kaufen

Daimler Truck
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal beim fairen Aktienwert von 52 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis des Lkw-Herstellers habe sich etwas schwächer entwickelt als erwartet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das werde aber von hohen Barmitteln aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) kompensiert. Die angehobene Prognose reflektiere die Wertschöpfung in den USA und eine bessere Marktentwicklung in Nordamerika./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Kaufen
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
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11:48 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
09:11 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
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