Novartis-Aktie zieht an: Neue Zulassung in Grossbritannien stärkt Medikamentenpipeline

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA erteilte die Bewilligung für die Behandlung von Erwachsenen bei chronischer spontaner Urtikaia (CSU, Nesselsucht).

Das Mittel von Novartis sei für Erwachsene zugelassen, deren Symptome nicht adäquat mit Antihistaminika behandelt werden könnten, wie aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag hervorgeht.

Die Zulassung folge auf die Bewertung der Daten aus zwei zentralen klinischen Studien mit 925 Erwachsenen mit CSU, bei denen eine Behandlung mit H1-Antihistaminika nicht ausreichend wirksam war. Patienten, die mit Rhapsido behandelt wurden, verzeichneten im Vergleich zu Placebo eine deutlich stärkere Verringerung von Juckreiz und Quaddelbildung.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,28 Prozent fester bei 126,78 Franken.

dm/hr

Zürich (awp)