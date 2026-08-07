|Medikament
|
07.08.2026 13:10:36
Novartis-Aktie zieht an: Neue Zulassung in Grossbritannien stärkt Medikamentenpipeline
Der Pharmakonzern Novartis hat für das Medikament Rhapsido (Remibrutinib) die Zulassung in Grossbritannien erhalten.
Das Mittel von Novartis sei für Erwachsene zugelassen, deren Symptome nicht adäquat mit Antihistaminika behandelt werden könnten, wie aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag hervorgeht.
Die Zulassung folge auf die Bewertung der Daten aus zwei zentralen klinischen Studien mit 925 Erwachsenen mit CSU, bei denen eine Behandlung mit H1-Antihistaminika nicht ausreichend wirksam war. Patienten, die mit Rhapsido behandelt wurden, verzeichneten im Vergleich zu Placebo eine deutlich stärkere Verringerung von Juckreiz und Quaddelbildung.
Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,28 Prozent fester bei 126,78 Franken.
dm/hr
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Novartis am 07.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.