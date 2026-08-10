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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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Aktuelle Analyse 10.08.2026 14:34:44

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat die Bayer-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Bayer
45.87 CHF -2.42%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten nahm in einer Studie am Montag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) vor. Die Einstufung "Halten" für die Aktien bestätigte er, weil auf kurze Sicht nicht mit einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns zu rechnen sei.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 14:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.4 Prozent auf 49.11 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 6.33 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 581’935 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 33.1 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4028 18.12.2026 151638306
Long 12.4429 18.06.2027 157791370
Long 76.4958 18.09.2026 157965326
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.851 12.03 158162028
Long 10.928 6.56 158525076
Long 26.9985 0.82 158840871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3133 11.73 158162486
Short 9.2077 6.93 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.06 133085688
Long 8 -11.47 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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05.08.26 Bayer Buy UBS AG
05.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.61 19.92 S5ZB0U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 S7BGFU
Long 13’682.38 13.99 SZBKGU
Long 13’092.41 8.98 SVB5UU
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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