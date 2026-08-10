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10.08.2026 11:22:38
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 360 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei stark gewesen, schrieb Henning Cosman am Montag in seinem Resümee. Die Auftragslage sichere 2027 bereits ab./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 01:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
353.30 €
|
Abst. Kursziel*:
13.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
351.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.78%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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