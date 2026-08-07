Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.48 Prozent höher bei 2’340.20 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.172 Prozent auf 2’324.92 Punkte an der Kurstafel, nach 2’328.93 Punkten am Vortag.

Bei 2’340.56 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’326.80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1.93 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 2’300.78 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 2’109.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’983.09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 4.02 Prozent auf 71.96 CHF), Galderma (+ 2.64 Prozent auf 182.95 CHF), Roche (+ 2.44 Prozent auf 373.60 CHF), Lonza (+ 1.80 Prozent auf 576.80 CHF) und Novartis (+ 1.37 Prozent auf 126.90 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-10.38 Prozent auf 37.47 CHF), Swisscom (-2.26 Prozent auf 628.50 CHF), Holcim (-1.07 Prozent auf 71.80 CHF), Kühne + Nagel International (-0.87 Prozent auf 198.35 CHF) und Geberit (-0.64 Prozent auf 559.80 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die Amrize-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’775’877 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310.101 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.59 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch