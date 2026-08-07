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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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07.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis zieht am Freitagnachmittag an

Novartis Aktie News: Novartis zieht am Freitagnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 126,56 CHF zu.

Novartis
125.89 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 126,56 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'584 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 127,04 CHF. Bei 125,18 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 759'498 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2026. Mit einem Zuwachs von 3,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2025 Kursverluste bis auf 91,56 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,46 USD belaufen. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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