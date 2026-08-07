Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.08.2026 12:26:14
Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht mittags Gewinne
Für den SMI geht es am Freitag aufwärts.
Am Freitag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.57 Prozent stärker bei 14’601.38 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.683 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14’511.78 Zählern und damit 0.048 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14’518.75 Punkte).
Der SMI verzeichnete bei 14’602.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 14’542.45 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’360.45 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 13’135.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der SMI 11’849.58 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.22 Prozent nach oben. Bei 14’656.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 2.44 Prozent auf 373.60 CHF), Lonza (+ 1.80 Prozent auf 576.80 CHF), Novartis (+ 1.37 Prozent auf 126.90 CHF), Alcon (+ 1.10 Prozent auf 57.04 CHF) und UBS (+ 0.91 Prozent auf 43.44 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-10.38 Prozent auf 37.47 CHF), Swisscom (-2.26 Prozent auf 628.50 CHF), Holcim (-1.07 Prozent auf 71.80 CHF), Kühne + Nagel International (-0.87 Prozent auf 198.35 CHF) und Geberit (-0.64 Prozent auf 559.80 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Das Handelsvolumen der Amrize-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’775’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310.101 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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