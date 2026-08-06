Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Bonner hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei etwas aufgestockt, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Überzeugung des Managements, dass die T-Aktie unterbewertet sei, hätten sie durch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm untermauert. Er erinnerte jedoch an weiter bestehende Unsicherheiten bezüglich der Neuordnungspläne für die Konzernstruktur./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.22 €
|
Abst. Kursziel*:
24.03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.73%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26.29
|-0.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|
DZ BANK
IONOS Kaufen
|14:59
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|14:11
|
DZ BANK
RATIONAL Halten
|13:57
|
RBC Capital Markets
BAT Underperform
|13:43
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|13:28
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|12:33
|
DZ BANK
Fresenius Kaufen