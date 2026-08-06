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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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10.08.2026 11:22:13

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Bonner hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei etwas aufgestockt, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Überzeugung des Managements, dass die T-Aktie unterbewertet sei, hätten sie durch das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm untermauert. Er erinnerte jedoch an weiter bestehende Unsicherheiten bezüglich der Neuordnungspläne für die Konzernstruktur./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.22 € 		Abst. Kursziel*:
24.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.73%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
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11:22 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
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