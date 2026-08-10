Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10.08.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Montagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 126,12 CHF.
Das Papier von Novartis konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 126,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,54 CHF aus. Bei 126,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 46'772 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,27 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 93,14 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Abschläge von 26,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,46 USD. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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