Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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03.08.2026 11:41:38
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Wie Experten die Novartis-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Novartis-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen das Halten der Novartis-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 125,89 CHF für die Novartis-Aktie, was einem Abschlag von 0,71 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 126,60 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|120,00 CHF
|-5,21
|27.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-13,11
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|Bernstein Research
|132,84 CHF
|4,93
|22.07.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|10,58
|22.07.2026
|UBS AG
|116,00 CHF
|-8,37
|22.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|135,00 CHF
|6,64
|22.07.2026
|Bernstein Research
|125,00 CHF
|-1,26
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|-13,11
|21.07.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|10,58
|17.07.2026
|UBS AG
|116,00 CHF
|-8,37
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 CHF
|10,58
|07.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Novartis Halten
|DZ BANK
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|Bernstein Research
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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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