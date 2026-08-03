Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Novartis-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen das Halten der Novartis-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 125,89 CHF für die Novartis-Aktie, was einem Abschlag von 0,71 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 126,60 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 120,00 CHF -5,21 27.07.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -13,11 23.07.2026 DZ BANK - - 22.07.2026 Bernstein Research 132,84 CHF 4,93 22.07.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 10,58 22.07.2026 UBS AG 116,00 CHF -8,37 22.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 135,00 CHF 6,64 22.07.2026 Bernstein Research 125,00 CHF -1,26 21.07.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 CHF -13,11 21.07.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 10,58 17.07.2026 UBS AG 116,00 CHF -8,37 13.07.2026 Deutsche Bank AG 140,00 CHF 10,58 07.07.2026

Redaktion finanzen.ch