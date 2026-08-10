SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Novartis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Novartis-Aktie an diesem Tag 85.85 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novartis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116.481 Novartis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 125.98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’674.26 CHF wert. Damit wäre die Investition 46.74 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Novartis belief sich zuletzt auf 230.37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch