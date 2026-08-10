Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10.08.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Montagmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Novartis zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 125,86 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 125,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'578 Punkten steht. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,54 CHF an. Die Novartis-Aktie sank bis auf 125,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,10 CHF. Zuletzt wechselten 197'648 Novartis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 93,14 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,00 Prozent.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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