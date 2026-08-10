CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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10.08.2026 18:18:00
Ausblick: CANCOM präsentiert Quartalsergebnisse
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die CANCOM-Bilanz.
CANCOM SE öffnet am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,275 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE -0,010 EUR je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CANCOM SE in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 395,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 393,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,78 Milliarden EUR, gegenüber 1,71 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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