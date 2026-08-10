Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten nahm in einer Studie am Montag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) vor. Die Einstufung "Halten" für die Aktien bestätigte er, weil auf kurze Sicht nicht mit einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns zu rechnen sei./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.31%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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