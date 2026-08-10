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Verkaufsempfehlungen KW 32 10.08.2026 03:45:56

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
    Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
    Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
    SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
    Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
    Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
    Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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