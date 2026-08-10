Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Salzgitter präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,880 EUR je Aktie gegenüber -1,020 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,64 Prozent auf 2,35 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter noch 2,34 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,370 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 9,49 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 8,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch