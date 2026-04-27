Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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28.04.2026 10:29:24
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Es sei bekannt gewesen, dass das erste Halbjahr eine Übergangsphase für die Schweizer werde angesichts mannigfachen Generika-Drucks, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach Quartalszahlen. Die Trends zum Jahresauftakt seien deshalb keine Überraschung./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
110.96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
111.12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.40%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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