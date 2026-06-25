Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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25.06.2026 14:08:11
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel trage seinen nach oben geschraubten, langfristigen Gewinnprognosen Rechnung, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
124.66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
124.83 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.15%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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