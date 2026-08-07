Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,90 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 125,18 CHF. Zuletzt wechselten 360'914 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2025 bei 91,56 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 27,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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