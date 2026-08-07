Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Galderma133539272
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittag an Fahrt

Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 126,86 CHF.

Novartis
125.89 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,90 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 125,18 CHF. Zuletzt wechselten 360'914 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2025 bei 91,56 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 27,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Novartis-Aktie dennoch im Minus: Erweiterte US-Zulassung für Pluvicto bei Prostatakrebs

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9532 15.12.2028 151874581
Long 12.019 17.12.2027 141815184
Long 1262 21.08.2026 158464291
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9057 17.12.2027 158194269
Short 1262 18.09.2026 155830653
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1299 12.28 157036629
Long 11.4727 6.85 157230913
Long 23.3704 2.41 159012662
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9724 12.77 157230865
Short 9.1449 9.42 157036435
Short 16.1795 4.70 157036434
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.65 129204048
Long 8 -13.21 129204049
Long 12 -9.07 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten