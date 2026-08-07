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Symrise-Analyse im Blick 07.08.2026 17:19:44

DZ BANK gibt Symrise-Aktie Kaufen

DZ BANK gibt Symrise-Aktie Kaufen

Symrise-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch DZ BANK-Analyst Thomas Maul unterzogen.

Symrise
85.69 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie eine unerwartet starke Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal. Im dritten Jahresviertel du?rfte das Geschäft mit sensorischen Anwendungen und Haustier-Ernährung an Dynamik gewinnen. Mit seiner Expertise bei natürlichen Zutaten sei Symrise für den Megatrend einer gesünderen Lebensweise optimal aufgestellt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 17:03 Uhr im XETRA-Handel bei 91.90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 70’879 Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 35.7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Symrise
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