ETF des Monats August 2026: Nachhaltig anlegen und den Weltindex trotzdem hinter sich lassen

Ein Welt-ETF, der die UN-Nachhaltigkeitsziele zum Massstab macht

Der Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity World UCITS ETF ET CHF mit der ISIN IE000ZI3FFP9 investiert weltweit in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, legt dabei aber einen ungewöhnlichen Auswahlfilter an. Aufgelegt wurde der Fonds am 26. März 2025 vom Vermögensverwalter Swisscanto. Er bildet seinen Index physisch über optimiertes Sampling ab, kauft also eine repräsentative Auswahl der enthaltenen Aktien, und ist thesaurierend.

Solide Kosten, aber noch jung und klein

Mit laufenden Kosten von 0.35 Prozent pro Jahr liegt der Fonds auf einem Niveau mit den beiden grössten Konkurrenten, die ebenfalls nach ESG-Kriterien gefiltert werden. Dahinter gibt es allerdings auch günstigere nachhaltige ETFs im Bereich von 0.20 bis 0.25 Prozent. Beim Fondsvolumen zählt der Swisscanto-ETF mit 101 Millionen Euro noch zu den kleineren Varianten, was auch daran liegt, dass er erst seit gut einem Jahr am Markt ist.

Nicht nur ausschliessen, sondern gezielt auswählen

Was den Fonds von der Masse abhebt, ist die Art seiner Zusammenstellung. Klassische nachhaltige ETFs arbeiten überwiegend mit Ausschlüssen. Sie nehmen einen breiten Weltindex und streichen bestimmte Bereiche und Unternehmen heraus, etwa kontroverse Waffen, Tabak und Kraftwerkskohle. Was übrig bleibt, ähnelt ansonsten weiterhin stark dem ursprünglichen Index. Dieser ETF dreht das Prinzip um. Aus dem weltweiten Universum wählt er gezielt nur jene Unternehmen aus, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten. Dazu zählen Themen wie saubere Energie, Gesundheit, Bildung oder digitale Infrastruktur. Erst auf diese positiv ausgewählten Unternehmen wird anschliessend zusätzlich der übliche ESG-Filter angewendet.

Wer sich für diesen ETF entscheidet, setzt also bewusst auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell die grossen Zukunftsthemen der Nachhaltigkeit aktiv vorantreibt. Damit eignet er sich hervorragend für wirkungsorientierte Anleger, die trotzdem auf der Suche nach attraktiven Renditen sind.

Warum der Fonds den MSCI World zuletzt abgehängt hat

Auf Sicht von zwölf Monaten legte der Fonds 31.5 Prozent zu, ein klassischer MSCI-World-ETF kam im selben Zeitraum «nur» auf etwa 21 Prozent. Weil viele Beiträge zu den Zielen der Vereinten Nationen in innovationsgetriebenen Branchen entstehen, etwa bei Halbleitern als Basis der Digitalisierung, bei Technologie für die Energiewende oder in der Gesundheitsversorgung, konzentriert sich der Fonds ausgerechnet auf jene Bereiche, die zuletzt am stärksten gestiegen sind. Die Technologiebranche macht 40.5 Prozent des Fonds aus, das Gesundheitswesen 16.7 Prozent und die Kommunikationsbranche 15.6 Prozent. Grösste Einzelposition ist NVIDIA mit 13.8 Prozent, gefolgt von weiteren Halbleiter- und Technologiewerten. Allein die zehn grössten Titel bringen 46.5 Prozent auf die Waage. Zum Vergleich, im klassischen MSCI World liegt NVIDIA bei etwa 5.5 Prozent und die zehn grössten Werte bei ungefähr 28 Prozent. Der Fonds ist also spürbar konzentrierter und hängt stärker am Erfolg der grossen KI-Gewinner.

Ein Satellite-Baustein aus dem ETF Compass 2026

Unser ETF des Monats August ist zugleich einer der Satellite-Bausteine unseres ETF Compass 2026. Während ein breit gestreuter Welt-ETF als Kern eines Depots dient, sollen Satellites gezielt einzelne Zukunftsthemen ergänzen. Genau diese Rolle füllt der Fonds aus. Er bündelt die strukturellen Wachstumsthemen hinter den UN-Nachhaltigkeitszielen, von der Energiewende über die Digitalisierung bis zur Gesundheitsversorgung, in einem einzigen Produkt.

Für wen sich der ETF eignet

Der Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity World UCITS ETF eignet sich für Anleger, die gezielt auf Unternehmen mit einem messbaren Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen setzen möchten und dafür eine deutlich höhere Konzentration auf Technologie- und Gesundheitswerte in Kauf nehmen. Wegen dieser Konzentration und der starken Abhängigkeit von wenigen grossen Technologiewerten taugt der Fonds eher als gezielte Beimischung denn als Grundbaustein eines Depots.