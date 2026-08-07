Börse Zürich: SMI beginnt Handel im Plus

Am Freitag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.33 Prozent auf 14’566.04 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.683 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.048 Prozent auf 14’511.78 Punkte an der Kurstafel, nach 14’518.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14’595.02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’542.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1.34 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 14’360.45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13’135.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11’849.58 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.95 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1.81 Prozent auf 371.30 CHF), Lonza (+ 1.24 Prozent auf 573.60 CHF), Novartis (+ 0.86 Prozent auf 126.26 CHF), Alcon (+ 0.85 Prozent auf 56.90 CHF) und Partners Group (+ 0.55 Prozent auf 726.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-8.04 Prozent auf 38.45 CHF), Swisscom (-1.79 Prozent auf 631.50 CHF), Swiss Re (-0.73 Prozent auf 136.15 CHF), Swiss Life (-0.59 Prozent auf 949.00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.46 Prozent auf 81.94 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Amrize-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 349’358 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 310.101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch