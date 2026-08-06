Minuszeichen in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0.23 Prozent schwächer bei 14’518.75 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.680 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.548 Prozent fester bei 14’631.32 Punkten in den Handel, nach 14’551.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14’646.36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’513.38 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1.01 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’302.26 Punkte. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 13’283.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11’755.32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.60 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swisscom (+ 4.38 Prozent auf 643.00 CHF), Lonza (+ 0.93 Prozent auf 566.60 CHF), Swiss Life (+ 0.80 Prozent auf 954.60 CHF), Swiss Re (+ 0.66 Prozent auf 137.15 CHF) und Novartis (+ 0.58 Prozent auf 125.18 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Zurich Insurance (-3.00 Prozent auf 589.00 CHF), Sika (-2.15 Prozent auf 191.30 CHF), Amrize (-1.74 Prozent auf 41.81 CHF), UBS (-0.65 Prozent auf 43.05 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.60 Prozent auf 200.10 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’706’731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.964 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.59 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch