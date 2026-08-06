Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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06.08.2026 15:58:12
Schwache Performance in Zürich: SMI nachmittags mit Abgaben
In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.
Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.01 Prozent auf 14’549.47 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.680 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.548 Prozent auf 14’631.32 Punkte an der Kurstafel, nach 14’551.56 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’543.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’646.36 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1.23 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’302.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’283.26 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 11’755.32 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.83 Prozent. Bei 14’656.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 4.06 Prozent auf 641.00 CHF), Lonza (+ 0.93 Prozent auf 566.60 CHF), Novartis (+ 0.79 Prozent auf 125.44 CHF), Partners Group (+ 0.69 Prozent auf 726.20 CHF) und Swiss Re (+ 0.62 Prozent auf 137.10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Zurich Insurance (-3.06 Prozent auf 588.60 CHF), Logitech (-1.34 Prozent auf 83.72 CHF), Amrize (-0.94 Prozent auf 42.15 CHF), Richemont (-0.79 Prozent auf 195.55 CHF) und Sika (-0.36 Prozent auf 194.80 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’680’723 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304.964 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.
SMI-Fundamentaldaten
Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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