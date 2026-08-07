Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

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Am Freitagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 1,13 Prozent auf 64.972,72 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (64.972,72 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 8,40 EUR notiert.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,46 Prozent auf 45,62 US-Dollar, nach 45,41 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,81 Prozent auf 1.916,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.901,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,31 Prozent auf 215,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 212,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,033 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,03 Prozent auf 369,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 369,11 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1979 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2006 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1611 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1602 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3269 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3280 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 590,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 591,48 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0697 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0689 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Freitagnachmittag hinzu. Um 1,78 Prozent auf 73,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 72,50 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,429 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 17:11 bei 6,430 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,97 Prozent auf 8,252 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,173 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Freitagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6688 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6712 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.