Tesla 261.46 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 385 US-Dollar belassen. Joseph Spak bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie Stellung zum Standard für ein neues Werk im texanischen Grimes County. In der ersten Phase erfordere das Projekt eine Investition von 16,8 Milliarden US-Dollar. Tesla sei dazu übergegangen, "Barmittel zu verbrennen". Er befürchtet entstehenden Kapitalbedarf./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.