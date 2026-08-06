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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Webhosters nehme Fahrt auf, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.