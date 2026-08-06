IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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06.08.2026
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07.08.2026 14:12:30
IONOS Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Webhosters nehme Fahrt auf, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.84 €
|
Abst. Kursziel*:
13.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.22%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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