Springer Nature 20.20 EUR 2.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 24,00 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag schlage sich recht gut, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.