Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
20.20EUR
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2.12 %
07.08.2026
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07.08.2026 14:04:45
Springer Nature Overweight
Springer Nature
20.20 EUR 2.12%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 24,00 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag schlage sich recht gut, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24.80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.00 €
|
Abst. Kursziel*:
24.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.77%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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